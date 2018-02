SoulCalibur 6: Digital Foundry analizza una build preliminare della versione PC

ha pubblicato una video analisi interamente dedicata alla versione PC di SoulCalibur 6 , nuovo esponente della celebre saga picchiaduro diin arrivo quest'anno.

Per l'occasione, è stata analizzata una build preliminare che girava a 4K e 60fps su una configurazione che comprendeva una CPU Intel i5 6600K e una GPU Nvidia GeForce GTX 1080. Nonostante i lavori sul titolo e su questa versione siano ancora lontani dal completamento, la redazione è rimasta fortemente impressionata da ciò che ha avuto modo di vedere.

SoulCalibur 6 utilizza l'Unreal Engine 4, e il passo in avanti rispetto a SoulCalibur 5 è considerevole. Questa versione del gioco si distingue per l'ottimo uso degli shader dei materiali, per la fisica degli indumenti, per l'elevata conta poligonale e per l'eccellente sistema di illuminazione. Giudicate voi stessi nella video analisi che potete trovare in apertura di notizia. Il filmato può anche essere visto in 4K, in tal caso vi consigliamo di guardarlo su uno schermo di dimensioni adeguate in modo da apprezzare tutti i dettagli.

SoulCalibur 6 verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC in una data non ancora specificata del 2018. Pochi giorni fa Bandai Namco Entertainment ha annunciato il ritorno di alcune vecchie conoscenze della serie, Ivy e Zasalamel.