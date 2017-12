SoulCalibur 6: disponibile un nuovo video gameplay di 10 minuti

Dopo il brevemostrato durante la conferenza di apertura della, il canale YouTube ufficiale della società giapponese ha caricato un nuovo video didalla durata di ben 10 minuti.

Il filmato in questione vede la partecipazione del produttore Motohiro Okubo, che ha parlato dell'esperienza acquisita durante lo sviluppo di Tekken 7, della grafica e della tecnologia implementate nel gioco (che utilizzerà l'Unreal Engine), ha illustrato le nuove meccaniche del gameplay come la Reversal Edge e ha dichiarato che il suo personaggio preferito è Mitsurugi, il lottatore giapponese che brandisce la spada Shishi-Oh, uno dei simboli della serie. Trovate il video in apertura di notizia, buona visione!

Vi ricordiamo SoulCalibur 6 uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam nel corso del 2018.