SoulCalibur 6: ecco il primo di una serie di mini documentari sulla storia della serie

In attesa dell'uscita di SoulCalibur 6,nella giornata di oggi Bandai Namco Entertainment ha pubblicato su Youtube il primo di una serie di mini-documentari dedicati alla storia della serie. Si parte dalle origini del franchise: Soul Blade e il primo Soulcalibur.

In questa prima parte, gli sviluppatori al lavoro sul sesto capitolo e altre personalità legate al franchise ci parlando della storia della serie e dei loro personaggi preferiti, rivelandoci interessanti retroscena e cuiosità. Il primissimo episodio, Soul Blade (Soul Edge in Giappone), venne pubblicato in versione arcade nel 1995 e un anno dopo su Playstation One. La serie proseguì poi su Playstation 2 e Dreamcast, assumendo il nome con cui è conosciuta ancora oggi. Qual è stato il vostro primo contatto con Soulcalibur? Siete giocatori di vecchia data o avete scoperto la serie negli ultimi anni? Oppure comincerete proprio con Soulcalibur 6?

Lasciandovi alla visione del documentario, ricordiamo ai lettori di Everyeye che SoulCalibur 6 sarà disponibile su PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X e PC a partire dal prossimo 18 ottobre. Recentemente Bandai Namco ha annunciato un nuovo componente del roster: Inferno, personaggio potentissimo che non potrà essere utilizzato nella modalità online competitiva e nei tornei, ma solamente in single-player.