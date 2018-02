SoulCalibur 6: Grøh, Nightmare, Xianghua e Kilik si mostrano in tanti nuovi screenshot

Quest'oggiha pubblicato tanti nuovi screenshot dedicati agli ultimi lottatori dipresentati, ovvero

I primi tre sono vecchie conoscenze della saga, mentre Grøh è un personaggio del tutto inedito. Faceva parte dei Dodici di Aval, ma dopo il suo fallimento con l'Azure Knight ha perso la sua posizione dell'organizzazione. Ora dovrà dimostrare la sua forza per proteggere il suo diritto di impugnare la Arondight. Grøh utilizzata uno stile di combattimento rapido ed elegante, e utilizza due spade che all'occorrenza possono essere unite a formare una lancia a doppia lama.

Potete ammirare tutte le immagini in alta risoluzione nella galleria in calce alla notizia. Vi ricordiamo che SoulCalibur 6 verrà pubblicato nel corso del 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam e altri distributori. In passato sono stati presentati altri volti noti della saga, ovvero Mitsurugi e Sophitia. Se volete ammirare il gioco in azione, allora questo video gameplay di 60 minuti potrebbe fare al caso vostro.