SoulCalibur 6: Hilde si prepara ad unirsi al roster dei lottatori

Bandai Namco Entertainment ha svelato l'arrivo di Hilde nel già nutrito roster dei lottatori di SoulCalibur 6 come parte del secondo pass dei personaggi. Per celebrare l'annuncio, ha pubblicato il filmato di presentazione che potete visionare in cima a questa notizia: purtroppo, la data d'uscita risulta ancora sconosciuta.

Hilde, abbreviazione del suo nome completo Hildegard von Krone, è una vecchia conoscenza della saga. È apparsa per la prima volta in SoulCalibur IV ed è poi ritornata in SoulCalibur: Broken Destiny, SoulCalibur V e SoulCalibur: Lost Swords. È figlia del sovrano del regno tedesco di Wolfkrone, che lei stessa ha giurato di proteggere dopo la malattia che fatto impazzire il padre. La ragazza inaugurerà il Season Pass 2 di SoulCalibur 6 annunciato lo scorso mese di agosto, che in totale aggiungerà quattro nuovi lottatori, tra cui Haohmaru da Samurai Shodown, e quattro nuovi Creation Set.

Il Season Pass 1, ricordiamo, è venduto al prezzo di 29,99 euro e offre quattro personaggi aggiuntivi - Tira, 2B da Nier Automata, Amy Sorel e Cassandra - e 2 nuovi Creation Set. SoulCaibur 6 è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC.