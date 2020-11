SoulCalibur 6: Hwang si unirà al roster via DLC, in arrivo uno stage gratuito

Prosegue il supporto di SoulCalibur 6, che tra pochi giorni accoglierà tra le sue fila un nuovo combattente. Bandai Namco Entertainment ha annunciato che il 2 dicembre Hwang entrerà a far parte del roster in qualità di DLC13 e come parte del Season Pass 2.

Acquistabile anche singolarmente a 5,99 euro, Hwang è una vecchissima conoscenza della serie cappa e spada, anche se non si faceva vedere da qualche anno. Lo spadaccino coreano ha fatto la sua prima apparizione in Soul Edge ed è poi ritornato sia in SoulCalibur, sia in SoulCalibur 3. Nel video di presentazione pubblicato da Bandai Namco, che abbiamo allegato in apertura di notizia, possiamo vederlo in azione mentre maneggia la sua potente spada, la Dark Thunder.

Hwang non è l'unica novità in arrivo nell'immediato futuro di SoulCalibur 6. Il 2 dicembre verrà pubblicato anche il DLC14, ossia il Set Creazione del personaggio F. Come Hwang, potrà essere acquistato singolarmente al prezzo di 3,99 euro oppure scaricato come parte del Season Pass 2, che invece costa 33,99 euro. Lo stesso giorno verrà pubblicato anche un nuovo aggiornamento gratuito per tutti i giocatori, che introdurrà il nuovo stage Molten Pass Ruins, i capi d'abbigliamento classici di Seong Mi-Na, e i nuovi episodi per Mitsurugi e Nightmare.

SoulCalibur 6, ricordiamo, è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC. Con Hwang, il Season Pass 2 di SoulCalibur 6 potrà dirsi completo, dopo aver già messo a disposizione dei giocatori i combattenti Hilde, Haohmaru e Setsuka.