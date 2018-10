SoulCalibur 6: Inferno si unisce al roster dei lottatori e si presenta in un trailer

Bandai Namco Entertainment ha annunciato che tra i tanti lottatori di SoulCalibur 6 ci sarà anche Inferno, antagonista di lunga data della celebre serie picchiaduro.

Inferno ha fatto il suo debutto in Soul Edge del 1995 ed ha ricoperto il ruolo di villain principale in molti dei capitoli successivi. A quanto pare, tornerà anche in SoulCalibur 6 in cerca di vendetta. Come potete vedere nel trailer dell'annuncio allegato in cima a questa notizia, Inferno brandisce la Soul Edge ed è un mimic: in sostanza, emula lo stile di combattimento degli altri lottatori. "Come spirito maligno della Soul Edge, Inferno è spaventoso. Possiede una profonda conoscenza di ogni tecnica di combattimento, che è in grado di imitare con sconcertante abilità", ha spiegato Bandai Namco.

Cosa ne pensate di questo lottatore? Siete felici della sua introduzione? Ricordiamo che SoulCalibur 6 verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 18 ottobre. Tra gli ultimi personaggi confermati figurano anche Raphael e Cervantes. Recentemente, abbiamo avuto modo di vedere in azione la modalità single-player Libra of Souls, che affiancherà la classica campagna principale.