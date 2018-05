SoulCalibur 6: Maxi si aggiunge al roster dei combattenti

Bandai Namco Europe ha annunciato un nuovo lottatore di SoulCalibur 6, confermando che Maxi si aggiungerà al roster dei combattenti. Vediamo il personaggio in azione nel character trailer e nelle prime immagini.

Questa la descrizione del personaggio fornita da Bandai Namco Europe: "Il padre di Maxi aveva lavorato nel regno di Ryukyu come commerciante, sperimentando il contatto con diverse culture. Sul letto di morte ha raccomandato a Maxi di viaggiare per andare a vedere il mondo. Decidendo di vivere seguendo queste parole, Maxi si mise alla ricerca della totale libertà. Lo scoprì in mare dove divenne un pirata per vedere il mondo che suo padre non aveva mai potuto esplorare".

L'arma di Maxi è un nunchaku in grado di infliggere molti danni agli avversari, ma a patto di maneggiarlo tempismo e destrezza. Il trailer riportato in cima alla notizia getta un primo sguardo sul moveset del personaggio, permettendoci di capire come si comporterà in battaglia. Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che SoulCalibur 6 sarà pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One nel corso del 2018, in attesa di una finestra di lancio più precisa.