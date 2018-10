SoulCalibur 6: un nuovo filmato ci illustra le basi del combat system

Soulcalibur 6 è ormai prossimo all'uscita, così Bandai Namco ha pensato bene di pubblicare un filmato dedicato a tutti quei giocatori che si avvicineranno per la prima volta alla serie con questo nuovo capitolo.

Nel video che trovate in apertura di notizia, Mark Julio, business developer dell'EVO Championship Series, illustra le basi del combat system ai giocatori che non hanno familiarità con la saga. Si parte dai semplici movimenti per finire con gli attacchi speciali, passando per la schivata, la parata, gli attacchi semplici e le combo. Un filmato che sicuramente tornerà utile anche a coloro che hanno giocato ai capitoli precedenti ma hanno comunque bisogno di una ripassata prima di gettarsi nella mischia.

SoulCalibur 6 sarà disponibile a partire da giovedì 18 ottobre su PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X e PC. Se siete curiosi di vedere il gioco in azione, sulle nostre pagine trovate dieci minuti di gameplay registrati nel corso del Network Test tenutosi a fine settembre, in cui possiamo osservare Tira, Ivy, Taki, Sigfried e Nightmare impegnati in combattimento. Per ulteriori dettagli e informazioni vi consigliamo invece di leggere la nostra anteprima di Soulcalibur 6 a cura di Francesco Fossetti, che ha avuto modo di provare con mano il titolo durante un recente evento stampa.