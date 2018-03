SoulCalibur 6: nuovo video dietro le quinte dedicato a Nightmare

ha pubblicato un nuovo video dietro le quinte didedicato a, permettendoci di vedere il personaggio in azione all'interno del gioco. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Dopo aver confermato Ivy e Zasalamel tra le ultime aggiunte al roster di SoulCalibur 6, Bandai Namco Entertainment è tornata a mostrare in azione il personaggio di Nightmare con un nuovo video dietro le quinte commentato dal producer Motohiro Okubo. Con l'occasione possiamo apprezzare qualche nuovo spezzone di gameplay tratto dal gioco, dando un'occhiata alle movenze dei lottatori.

Ricordiamo che SoulCalibur 6 è atteso nel corso del 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Per conoscere la data di lancio precisa, invece, non rimane che attendere ulteriori dettagli dal publisher e dagli sviluppatori.