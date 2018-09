SoulCalibur 6: un nuovo video mostra la modalità Libra of Souls e l'editor del personaggio

In attesa di poter mettere le mani sull'attesissimo SoulCalibur 6, è possibile dare un'occhiata ad un lungo filmato della modalità Libra of Souls, che vedrà protagonista il lottatore creato con l'editor di gioco.

Nei quasi 25 minuti di filmato, è infatti possibile ammirare l'editor del lottatore, che ci consentirà di personalizzare in ogni minimo particolare il nostro protagonista. Potremo sceglierne la razza, l'aspetto e lo stile di combattimento, mentre l'equipaggiamento e le statistiche potranno essere migliorate nel corso dell'avventura. Proprio come nella modalità Soul Chronicles, verranno alternate fasi di combattimento ad altre puramente narrative, durante le quali sarete anche chiamati a fare delle piccole scelte.

Prima di lasciarvi al lungo video di gameplay, che contiene spoiler sulle prime fasi di questa modalità storia, vi ricordiamo che SoulCalibur 6 arriverà il prossimo 18 ottobre 2018 su PlayStation 4, PC (Steam) e Xbox One. I più curiosi possono dare un'occhiata anche al filmato della seconda modalità storia del gioco, Soul Chronicles, che coinvolgerà tutti i volti noti del picchiaduro a incontri. Fino al prossimo lunedì sarà inoltre attivo su PlayStation 4 e Xbox One un Network Test gratuito che SchiacciSempre ha giocato per oltre due ore in diretta.