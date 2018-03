SoulCalibur 6: il nuovo video pubblicato da Bandai Namco ci parla di Geralt di Rivia

Nelle scorse oreha pubblicato un nuovo video interamente dedicato a Geralt di Rivia , che farà parte del roster dei lottatori di

Per l'occasione, sono intervenute alcune importanti personalità di CD Projekt RED: Borys Pugacz-Muraszkiewicz, responsabile dell'adattamento in lingua inglese, Sebastian Kalemba, capo del reparto animazioni, e Marcin Momot, gestore della community. I tre hanno parlato delle origini dell'iconico personaggio, dei Witcher, del loro stile di combattimento, delle pozioni e dei segni. SoulCalibur 6 è un picchiaduro, pertanto si è reso necessario un riadattamento delle sue movenze. La compagnia polacca ha lavorato fianco a fianco con Bandai Namco per assicurarsi che venissero rispettati i tratti distintivi del personaggio.

Hanno poi aggiunto che Geralt potrebbe essere approdato in SoulCalibur 6 a causa di un altro dei suoi viaggi interdimensionali. In sostanza, è come se fosse lo stesso Geralt conosciuto in The Witcher 3: Wild Hunt. Per questo motivo la caratterizzazione del personaggio è stata riprodotta il più fedelmente possibile. Per tutte le altre informazioni al riguardo vi consigliamo di guardare il video che trovate in apertura di notizia.

SoulCalibur 6 verrà pubblicato nel corso del 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Geralt di Rivia apparirà anche sulla copertina del gioco al fianco di Mitsurugi. Qualche giorno fa, invece, abbiamo scoperto che CD Projekt RED non riceverà alcun incentivo finanziario dall'inclusione dello Strigo: è una mossa puramente promozionale.