SoulCalibur 6: oltre due ore di gameplay con SchiacciSempre tratte dal Network Test

In questi giorni si sta svolgendo il Network Test di SoulCalibur 6, e il nostro SchiacciSempre ne ha approfittato per giocarci in maniera approfondita in diretta sul canale Twitch di Everyeye.

Il Network Test è in corso di svolgimento su PlayStation 4 e Xbox One. I giocatori sono invitati mettere sotto torchio l'infrastruttura di rete di Bandai Namco scegliendo tra 15 lottatori, 9 arene e giocando ai Ranked Match. Resterà attivo fino alle ore 17:00 del primo ottobre. SchiacciSempre si è subito gettato nella mischia, analizzando e commentando le principali caratteristiche del titolo, il suo gameplay e rispondendo alle domande degli spettatori intervenuti durante la diretta, durata oltre due ore. Tra i personaggi che ha utilizzato ci sono Mitsurugi, uno dei simboli della serie, e il nuovo arrivato Geralt, personaggio crossover con The Witcher. Se ve la siete persa, potete guardare la replica allegata in cima a questa notizia.

Ricordiamo che SoulCalibur 6 verrà pubblicato il prossimo 18 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC.