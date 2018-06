SoulCalibur 6 potrebbe essere stato rimandato al 2019?

SoulCalibur 6 è atteso per il 2018 ma secondo alcuni rumor il picchiaduro di Bandai Namco potrebbe essere stato rimandato al 2019. Un rivenditore del marketplace di Amazon USA avrebbe infatti avvisato coloro che hanno effettuato il preordine che il gioco non uscirà nel corso di quest'anno.

Secondo il rivenditore in questione SoulCalibur VI arriverà il 9 gennaio 2019, almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti, con l'Europa probabilmente a seguire a qualche giorno di distanza. Al momento in ogni caso Bandai Namco non ha confermato nulla e in attesa di nuove comunicazioni il gioco resta previsto per l'anno in corso.

Non è escluso che un nuovo trailer di SoulCalibur VI, insieme alla data di uscita, possa arrivare la prossima settimana nel corso dell'E3 di Los Angeles.