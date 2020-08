SoulCalibur 6: presentata Setsuka, lottatrice in arrivo presto via DLC

L'evento Japan Fighting Game Publishers Roundtable andato in onda questa notte si è rivelato memorabile per tutti gli amanti dei fighting game. Bandai Namco Entertainment, oltre ad annunciare la Stagione 4 di Tekken 7, ha svelato una succosa novità anche per l'altro suo picchiaduro, SoulCalibur 6, nella forma di una nuova lottatrice.

SoulCalibur 6 darà presto il benvenuto a due nuovi contenuti scaricabili. Il primo, il DLC11, è sicuramente il più interessante poiché introdurrà una nuova combattente, l'assassina Setsuka. Il DLC12 sarà invece rappresentato dal Character Creation Set E. Entrambi verranno pubblicati tra pochissimi giorni, ovvero martedì 4 agosto.

Setsuka si è presentata adeguatamente nel trailer che potete visionare anche voi in cima a questa notizia. Si tratta di una vecchia conoscenza della serie, che ha effettuato il suo debutto in SoulCalibur 3. Anche in questo sesto capitolo brandisce il suo fido Ugetsu Kageuchi, uno iaitō infilato nel manico di un ombrello dipinto a olio, e fa affidamento sullo stile di lotta Shinden Tsushima Ryu Battoujyutsu. Per l'occasione, tuttavia, sfoggia un abbigliamento nuovo di zecca. Come gli altri lottatori aggiuntivi, anche Setsuka sarà accompagnata da una nuova storia delle Cronache dell'Anima e dalle parti per la creazione a tema.

SoulCalibur 6, ricordiamo, è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC. I possessori della console di casa Microsoft possono trovarlo anche nel catalogo di Xbox Game Pass. Il DLC11 con Setsuka e il DLC12 con il Character Creation Set E, ricordiamo, verranno pubblicati martedì 4 agosto. Potranno essere scaricati senza alcun costo aggiuntivo da tutti i possessori del Season Pass 2 di SoulCalibur 6, venduto a 32,99 euro.