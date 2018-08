SoulCalibur 6: presentato il nuovo lottatore Azwel, il Leader dell'Umanità

Nella notte Bandai Namco Entertainment ha svelato un nuovo lottatore di SoulCalibur 6. Il suo nome è Azwel, ed è definito il "Leader dell'Umanità".

Per l'occasione, è stato pubblicato il trailer che potete ammirare in apertura di notizia. È possibile avere un assaggio dello stile di combattimento del nuovo arrivato, delle sue linee di dialogo ("Verrai sacrificato per la razza umana!") e di alcune cutscene che lo coinvolgono. Azwel è una novità assoluta per la saga e combatte utilizzando la potente arma Palindrome, che gli garantisce l'abilità di far apparire delle armi dal nulla.

Ricordiamo che SoulCalibur 6 verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 19 ottobre. Tra gli ultimi lottatori svelati figurano anche le vecchie conoscenze Talim, Voldo, Seong Mi-Na e Astaroth. Nel prodotto finale, oltre al consueto Story Mode, verrà inclusa anche una seconda modalità per giocatore singolo chiamata Libra of Soul, nella quale i giocatori saranno chiamati a creare il proprio combattente per sventare i piani di un nuovo villain intenzionato a raccogliere i frammenti della Soul Edge. Durante la missione incontreranno sia i personaggi della trama principale, sia i guerrieri creati dalla comunità.