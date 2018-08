SoulCalibur 6: il producer non è soddisfatto delle modalità d'annuncio dei DLC

Nel corso della GamesCom 2018 di Colonia la giocatrice professionista di SoulCalibur Marie-Laure Norindr ha fatto un bel po' di domande a Motohiro Okubo, producer di SoulCalibur 6.

Nel corso dell'intervista si è parlato soprattutto dell'annuncio di Tira come primo personaggio aggiuntivo per i possessori del Season Pass, scelta che non è stata molto apprezzata dai giocatori:

"Includere Tira come parte del Season Pass e sbloccarla il giorno dell'uscita ha creato non poche discussioni all'interno dell'azienda. In concomitanza con l'annuncio, le prenotazioni per il Season Pass sono partite e abbiamo deciso di annunciare anche la presenza di Tira come bonus per gli acquirenti del Season Pass. Le opinioni in merito a questi annunci sono in forte contrasto. Personalmente credo che avremmo dovuto fare più attenzione sulle modalità d'annuncio di tutti questi contenuti."

"Avere Tira in SoulCalibur 6 ha richiesto alcuni accorgimenti particolari, al punto da essere quasi esclusa dal roster. Sin dall'annuncio del gioco, molti fan ci hanno chiesto di Tira, quindi ne ho controllato lo stato dello sviluppo e ho chiesto di inserirla nel gioco. Ecco perché si tratta di un personaggio aggiuntivo."

Insomma, pare che nemmeno ad Okubo sia piaciuta particolarmente questa modalità d'annuncio, ma il lavoro extra richiesto per l'ottimizzazione di Tira ha costretto gli sviluppatori ad inserirla come lottatrice extra.

Vi ricordiamo che SoulCalibur 6 arriverà il prossimo 19 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Negli ultimi giorni è stata svelata inoltra la modalità Libra of Soul, la seconda Story Mode inclusa nel gioco. Oltre a Tira, tra gli ultimi volti noti presenti in SoulCalibur 6 ci sono anche Voldo, Seong Mi-Na e Astaroth.