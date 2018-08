SoulCalibur 6: il produttore non esclude l'arrivo di altre Guest Star dopo Geralt di Rivia

Bandai Namco sembra averci preso gusto con i crossover e dopo aver annunciato l'arrivo di Geralt di The Witcher in SoulCalibur VI e Negan di The Walking Dead in Tekken 7, il producer di SC 6 non ha escluso la possibilità di vedere altre Guest Star in futuro.

Parlando ai microfoni di DualShockers, Motohiro Okubo fa sapere che al momento il publisher non ha ancora finalizzato i piani per i DLC di SoulCalibur VI, il Season Pass darà accesso a quattro personaggi (tra cui Tira) e uno di questi potrebbe essere un lottatore proveniente da una serie diversa.

Il producer si è detto aperto e disponibile a valutare eventuali Guest Star da aggiungere al roster, tuttavia dovrà necessariamente trattarsi di lottatori capaci di adattarsi allo stile di SoulCalibur. Kazuma Kiryu (Yakuza) sembra essere molto richiesto dalla community ma secondo Okubo si adatterebbe meglio alla serie di Tekken, considerando l'abilità nel lottare a mani nude anzichè con armi bianche.

SouCalibur VI sarà disponibile dal 19 ottobre su PC, PS4 e Xbox One, il producer del gioco si augura che il titolo possa vendere abbastanza da giustificare la produzione di SoulCalibur VII, in caso di flop commerciale infatti Bandai Namco accantonerà definitivamente il franchise.