SoulCalibur 6: Raphael si aggiunge la roster e si mostra con trailer e immagini

Bandai Namco Entertainment Europe annuncia che anche Raphael tornerà in SoulCalibur 6. Grazie alla sua grande velocità e agilità, Raphael è difficile da colpire. Ma non solo, è anche dura difendersi quando impugna la sua arma preferita, Flambert!

Il publisher ha inoltre rivelato che presto si terrà un Network Test indispensabile per permettere agli sviluppatori di affinare il comparto online prima del lancio, maggiori dettagli a riguardo arriveranno nel corso del Tokyo Game Show in programma dal 20 al 23 settembre.

SoulCalibur 6 sarà disponibile in Italia in versione fisica dal 18 ottobre 2018 per PlayStation 4 e Xbox One. Le versioni digitali per console e per PC tramite Steam arriveranno il giorno successivo.