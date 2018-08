SoulCalibur 6: se le vendite saranno basse, la serie potrebbe essere accantonata

Intervistato alla Gamescom da DualShockers, il produttore di SoulCalibur VI, Motohiro Okubo, non ha escluso che questo possa essere l'ultimo episodio della saga di picchiaduro targata Bandai Namco.

Okubo ammette di aver faticato non poco per convincere il publisher a finanziare SoulCalibur VI, franchise che Bandai Namco aveva deciso di interrompere a causa degli scarsi ritorni economici: "non voglio ricattare nessuno nessuno ovviamente ma non posso negare che questo potrebbe essere l'ultimo SoulCalibur. Dipenderà tutto dalle vendite, se saranno basse, la serie si fermerà definitivamente."

Il producer ammette che proprio grazie all'assoluta mancanza di pressioni il team ha potuto lavorare in piena tranquillità: "di fatto non abbiamo nulla da perdere, SoulCalibur è un franchise in crisi, per questo abbiamo inserito davvero tutto quello che volevamo, senza pressioni o divieti."

SoulCalibur VI sarà disponibile dal prossimo 19 ottobre nei formati PC Windows (via Steam), PlayStation 4 e Xbox One, nel weekend Bandai Namco ha annunciato un nuovo personaggio, Azwel.