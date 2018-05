SoulCalibur 6: secondo un leak, Cloud, Tifa e Sephiroth di FF VII si uniranno al roster

Secondo un recente leak emerso online, Cloud, Tifa e Sephiroth, ovvero tre personaggi iconici dello storico Final Fantasy VII, potrebbero fare il loro debutto all'interno del roster di SoulCalibur 6, nuovo capitolo della serie picchiaduro di Bandai Namco Entertainment.

Il leak, che vedrebbe la fuga di informazioni riservate per l'E3 2018, è stato messo sotto i riflettori dallo YouTuber Dynasty, di cui potete visionare il video dedicato in cima alla notizia. Una mossa del genere sarebbe tutto sommato plausibile: Square-Enix ha la volontà di promuovere il marchio di Final Fantasy VII Remake, nel mentre la partnership con Bandai Namco Entertainment, iniziata con l'introduzione di Noctis (Final Fantasy XV) in Tekken 7, si rinnoverebbe con Cloud, Sephiroth e Tifa.

In passato, al tempo dell'uscita di SoulCalibur 2, i due publisher furono già in trattativa per portare Cloud fra i lottatori del picchiaduro, ma alla fine il tutto si risolvette in un nulla di fatto. Chissà che non sia questa la buona occasione per rimediare: per saperlo, non possiamo fare altro che attendere l'E3 2018, in attesa di eventuali annunci ufficiali alla fiera losangelina.

Ricordiamo che SoulCalibur 6 sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One nel corso del 2018. Recentemente, Yoshimitsu è stato presentato da Bandai Namco con un trailer di presentazione.