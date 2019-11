SoulCalibur 6 Stagione 2: nuovi oggetti, stage e meccaniche di gameplay in arrivo

La patch 2.00 di SoulCalibur 6, la cui pubblicazione è prevista per lunedì 25 novembre, introdurrà un bel po' di novità nel picchiaduro cappa e spada di Bandai Namco Entertainment. Scopriamo tutti i dettagli.

Innanzitutto, segnerà il debutto di due nuove meccaniche di combattimento che potranno essere impiegate da tutti i personaggi dal roster. Stiamo parlando del Soul Attack, un colpo potenziato che potrà cambiare le sorti degli scontri, e del Resist Attack, una mossa difensiva definitiva in grado di respingere qualsiasi attacco, inclusi quelli che al momento risultano imparabili.

La patch 2.00 renderà disponibili per tutti i giocatori nuovi oggetti di creazione (elmo, elmo con visiera alzata, armatura, abito e calzature del set Crown Princess) e due nuovi stage, denominati Silver Wolves' Haven e Grand Labyrinth - Sealed Corridor (quest'ultimo sarà disponibile solo in modalità allenamento). Inoltre, introdurrà il supporto al DLC7 e al DLC8 che verranno pubblicati il giorno dopo, martedì 26 novembre: aggiungeranno, rispettivamente, la nuova combattente Hilde e il Creation Parts Set C. Gli sviluppatori promettono inoltre miglioramenti alla modalità classificata (salire o scendere di rango diventerà più rapido) e la risoluzione di diversi bug. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo al changelog completo della patch 2.00 disponibile sul sito ufficiale di Bandai Namco. SoulCalibur 6, ricordiamo, è disponibile all'acquisto su PS4, Xbox One e PC.