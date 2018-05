Taki entra nel roster di SoulCalibur 6: trailer di presentazione e immagini

Dopo che il filmato trapelato online nella giornata di ieri ci ha rivelato anticipatamente la presenza di Taki nel roster di SoulCalibur 6, quest'oggi arriva l'annuncio ufficiale di Bandai Namco Entertainment, accompagnato dal trailer in HD e da tanti screenshot dedicati alla celebre kunoichi.

Il filmato ci offre l'opportunità di dare un primo sguardo allo stile di combattimento della giovane lottatrice, che anche in questo nuovo capitolo della serie utilizzerà le sue doppie lame Rekkimaru e Mekkimaru, alternando attacchi rapidi e letali a combo spettacolari. Sapevate che assieme a Siegfried e Mitsurugi, Taki è uno dei pochi personaggi che compare in ogni capitolo della serie?

Lasciandovi alla visione del trailer e degli screenshot in calce alla notizia, ricordiamo ai lettori di Everyeye che secondo alcuni rumor, SoulCalibur VI sarà disponibile a partire dal 27 settembre 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Bandai Namco, tuttavia, non ha ancora rivelato la data di uscita ufficiale che al momento rimane dunque fissata per un generico 2018. Oltre alla neo-annunciata Taki, il publisher giapponese ha già confermato che anche Siegfried, Mitsurugi, Kilik, Nightmare, Sophitia, Xianghua, Zasalamel, Ivy, Grøh e Geralt di Rivia (per il quale CD Projekt RED non riceverà alcun incentivo finanziario) faranno parte del roster.