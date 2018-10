SoulCalibur 6: Tira e Geralt combattono nei nuovi filmati di gameplay del Network Test

Il Network Test di SoulCalibur 6 si è ormai concluso da qualche giorno e, nonostante ciò, continuano a spuntare in rete dei nuovi filmati di gameplay.

I video in questione sono stati caricati direttamente dalla giocatrice professionista di picchiaduro Kayane, che ha deciso di mettere in mostra le proprie doti con Tira, il primo personaggio DLC, e Geralt di Rivia, il protagonista di The Witcher 3: Wild Hunt che apparirà come lottatore extra nel titolo.

Prima di lasciarvi ai filmati, vi ricordiamo che negli ultimi giorni sono state mostrate anche le due diverse modalità storia presenti nel gioco e il particolare editor del personaggio, che vi permetterà di dare vita al lottatore protagonista della modalità Libra of Souls. Proprio grazie all'editor è stato creato Wizard Lizard, un bizzarro personaggio le cui caratteristiche sono state decide dalla community del picchiaduro. Di recente è anche stato annunciato con un trailer il personaggio chiamato Inferno, la cui incredibile forza non gli permetterà di essere utilizzabile all'interno delle modalità online e nei tornei ufficiali di SoulCalibur 6.

SoulCalibur 6 arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 16 ottobre nelle versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One.