SoulCalibur 6: vediamo i primi 23 minuti di Soul Chronicles, la modalità storia

Nell'attesa che SoulCalibur 6 faccia il suo debutto il 19 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC, un nuovo video gameplay ci permette di vedere i primi 23 minuti di Soul Chronicles, la modalità storia del nuovo picchiaduro 3D di Bandai Namco.

Avvertenza spoiler: il filmato proposto in cima alla notizia mostra i primi 23 minuti della modalità storia di SoulCalibur 6, includendo diversi spoiler sui protagonisti e sulle vicende narrative che fanno da sfondo al gioco. Se non volete anticiparvi nessuna sorpresa su Soul Chronicles, pertanto, vi consigliamo di non guardare il filmato.

Come potete vedere nel video, nella modalità storia di SoulCalibur 6 verranno alternati combattimenti e schermate di dialogo, con protagonisti gli iconici lottatori della serie. A proposito del roster, ricordiamo è stata confermata la presenza di Cervantes e Raphael, due volti familiari ai fan della saga, a cui si aggiungono personaggi completamente nuovi come Azwel e Guest Star d'eccezione come Geralt di Rivia (il protagonista di The Witcher, la famosa serie GDR di CD Projekt RED).

Segnaliamo inoltre che da oggi alle 05:00 del primo ottobre si svolgerà il Network Test di SoulCalibur 6 su PlayStation 4 e Xbox One, permettendo ai giocatori di provare con mano la modalità Versus Online, 15 lottatori e 9 stage.