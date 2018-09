SoulCalibur 6: Video Anteprima del picchiaduro Cappa e Spada di Bandai Namco

Mancano poche settimane al debutto di SoulCalibur 6 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nel frattempo, la redazione di Everyeye ha avuto l'occasione di provare il gioco con mano: vi raccontiamo le nostre impressioni sul nuovo picchiaduro di Bandai Namco con una Video Anteprima.

SoulCalibur 6 è un picchiaduro spettacolare, con un combat system solido, accessibile ma tecnico al tempo stesso. Bello da vedere e molto fisico quando si passa agli scontri, il beat'em up cappa e spada di Bandai Namco completa la sua proposta con modalità per tutti i palati. La storia non è purtroppo valorizzata da un racconto del tutto efficace, ma l'avventura ruolistica Libra of Soul potrebbe essere duratura e piacevole, offrendo nuovi stimoli agli amanti delle modalità single player.

Il roster sarà più ricco che mai, con la presenza di personaggi familiari e nuovi lottatori inediti. A inizio settembre è stata confermata la presenza di Cervantes e Raphael, due volti noti della saga, a cui si aggiungono personaggi completamente nuovi come Azwel e Guest Star d'eccezione come Geralt di Rivia (il protagonista di The Witcher).

SoulCalibur 6 ospiterà un Network Test prima del lancio, con l'obiettivo di perfezionare il comparto online, ma si rimane ancora in attesa della data in cui avrà inizio. Ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 18 ottobre su PS4 e Xbox One, e dal 19 ottobre anche su PC.