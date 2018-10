SoulCalibur 6: Video Recensione del nuovo picchiaduro all'arma bianca!

Soul Calibur 6 segna il ritorno in grande stile del picchiaduro all'arma bianca targato Bandai-Namco. Il nuovo episodio di questa storica serie riesce a trovare un suo spazio tra i congeneri e ribadire la sua forte identità: lo fa non solo grazie al Combat System, ma anche per merito di un'offerta orientata con convinzione al single player.

Tra le varie modalità presenti in Soul Calibur VI troviamo la classica storia principale chiamata Soul Chronicles che vede protagonisti i famosi personaggi della serie. Qui vedremo l'alternarsi di combattimenti e schermate di dialogo che sviluppano la trama dei vari lottatori.



La modalità Libra of Souls racconta invece la storia di un personaggio personalizzato che dovrà essere creato all'interno del vasto editor di gioco. Qui sarà possibile scegliere la razza, l'aspetto e lo stile di combattimento mentre le caratteristiche del personaggio cambieranno andando avanti nella trama. Anche in questo caso vedremo alternarsi fasi di combattimento a scene narrative in cui saremo costretti a compiere delle scelte decisive.

Il picchiaduro targato Bandai Namco sarà disponibile a partire da giovedì 18 ottobre su PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X e PC. Se volete scoprire tutti i dettagli su questo titolo vi invitiamo a leggere la nostra Recensione di Soul Calibur VI.