SoulCalibur 6: Wizard Lizard, il lottatore creato dalla community, si mostra in un trailer

Nelle scorse settimane, Bandai Namco Entertainment ha invitato i fan di SoulCalibur 6 a votare in una serie di sondaggi sui propri canali social, con l'obiettivo di scegliere i tratti e le caratteristiche di un personaggio completamente originale. Alla fine, è nato Wizard Lizard, un lottatore che ha persino ricevuto un trailer tutto suo.

Nel filmato che potete ammirare in apertura di notizia è possibile vederlo in azione e dare un'occhiata al suo equipaggiamento, che include due guanti, uno rosso e l'altro blu, e anche una pistola. Il suo stile di combattimento ricorda molto da vicino quello di Azwel. Appartiene alla razza dei Lizardman, ma possiede anche dei corni e delle improbabili orecchie da gatto.

Lizard Wizard non farà parte del roster dei combattenti del gioco finale, ed è stato creato solamente per mettere in evidenza una delle funzionalità di SoulCalibur 6, l'editor dei personaggi. I giocatori potranno creare dei lottatori personalizzati da impiegare nella modalità storia chiamata Libra of Souls, che andrà ad affiancare la classica campagna Soul Chronicles. Sarà possibile scegliere razza, aspetto e stile di combattimento, mentre l'equipaggiamento e le statistiche potranno essere migliorate durante l'avventura.

Ricordiamo che SoulCalibur 6 verrà lanciato il prossimo 18 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Pochi giorni fa abbiamo fatto la conoscenza un altro personaggio del roster, Inferno, una vecchia conoscenza della saga che ha ricoperto a più riprese il ruolo di antagonista principale.