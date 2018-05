SoulCalibur 6: Yoshimitsu si aggiunge al roster, trapelato il trailer di presentazione

Esattamente come accaduto con Taki, è trapelato anzitempo anche il video di presentazione di Yoshimitsu, che da oggi sappiamo essere uno dei lottatori facenti parte del roster di SoulCalibur 6, prossimo capitolo della celebre serie picchiaduro in arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Il filmato è comparso per qualche minuto sul canale YouTube ufficiale di PlayStation Europe, salvo poi essere rimosso poco dopo. Il trailer, tuttavia, è stato immediatamente scaricato dagli utenti più vigili, e quindi diffuso sulla rete.

In cima alla notizia potete dare quindi un primo sguardo alle abilità in combattimento di Yoshimitsu, l'abile ninja armato di katana demoniaca presente in svariati capitoli sia di SoulCalibur che di Tekken, le due celebri serie picchiaduro di Bandai Namco.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che SoulCalibur 6 sarà pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One nel corso del 2018. Secondo quanto riportato sui listin di Amazon, il picchiaduro potrebbe fare il suo debutto il 27 settembre di quest'anno. A questo indirizzo trovate il trailer di presentazione di Taki, mentre qui quello dedicato a Geralt di Rivia, preso in prestito dalla serie di The Witcher. Per ulteriori dettagli e approfondimenti sul titolo di Bandai Namco, vi consigliamo di consultare la nostra anteprima.