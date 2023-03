SoulCalibur: una Remaster o una Collection in arrivo su Xbox Game Pass?

Le operazioni nostalgia sono ormai all'ordine del gioco e presto o tardi una di queste potrebbe interessare anche SoulCalibur, nota saga di picchiaduro cappa e spada che da anni Bandai Namco Entertainment affianca a Tekken. A rivelarlo è stato ShpeshalNick durante l'ultima puntata del suo podcast Xbox Era.

Il content creator, che ha già più volte dimostrato di essere ben informato su certe questioni, ha anticipato la possibile pubblicazione di una versione remaster del primo SoulCalibur o di una raccolta contenente, oltre al capostipite della saga, anche altri capitoli del passato rimasterizzati. Shpeshal Nick non è stato in grado di fornire informazioni più precise al riguardo, ma ha affermato di aver sentito parlare anche di un lancio immediato nel catalogo di Xbox Game Pass.

Secondo Nick, questo rifacimento rappresenterebbe uno degli annunci in stile GoldenEye 007 promessi da Phil Spencer. Qualche settimana fa, il capo di Xbox ha preannunciato l'arrivo di sorprese del genere prima della messa in onda del prossimo grande Xbox Showcase, fissato per domenica 11 giugno. Lo youtuber ha inoltre fatto notare che SoulCalibur 5 e SoulCalibur 6 sono già disponibili su Xbox, dunque avrebbe perfettamente senso una raccolta con i precedenti quattro capitoli in versioni rimasterizzata. Quest'ultima è solo una sua speculazione, poiché il rumor che ha sentito potrebbe riferirsi anche solo alla riedizione del primo SoulCalibur. Staremo a vedere!