SoulCalibur VI: il director Motohiro Okubo ci illustra le caratteristiche di Grøh

ha pubblicato un video di approfondimento interamente dedicato a Grøh in cui il director Motohiro Okubo ci illustra le caratteristiche di questo personaggio inedito che debutterà nel sesto capitolo della serie.

Come afferma il director, Grøh può vantare uno stile di combattimento molto particolare e distintivo, dal momento che impugna due spade che all'occorrenza possono essere unite a formare una lancia a doppia lama. Egli rivestirà un ruolo "estremamente importante" in SoulCalibur VI e Okubo non vede l'ora di far provare il personaggio ai fan. Lasciandovi alla visione del filmato in apertura di notizia, ricordiamo ai lettori che SoulCalibur VI debutterà entro la fine dell'anno su PC, Xbox One e PlayStation 4. Secondo alcuni recenti rumor non confermati, anche Geralt di The Witcher farà parte del roster.