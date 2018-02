SoulCalibur VI: nuovo filmato interamente dedicato a Mitsurugi

Nella giornata odierna,ha rilasciato un nuovo filmato dedicato a, nuovo capitolo della fortunata serie picchiaduro.

Questa volta, l'attenzione è interamente incentrata su Mitsurugi, personaggio apparso per la prima volta in Soul Blade e fra i più rappresentativi del franchise. Il filmato vede Motohiro Okubo parlarci del suo rinnovato design estetico, nel mentre diverse sequenze di gameplay mostrate in sottofondo ci mostrano le sue mosse in combattimento.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che SoulCalibur VI sarà pubblicato su PC, PS4 e Xbox One nel corso del 2018. Seguendo questo indirizzo, potete dare un'occhiata a 25 minuti di gameplay. Il producer del gioco non ha escluso un ipotetico port per Nintendo Switch.