SoulCalibur VI: il nuovo trailer svela il personaggio inedito di Grøh

ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di SoulCalibur VI , presentandoci per la prima volta l'inedito personaggio di. Il video ci permette di vedere in azione anche alcuni volti noti come Nightmare e Kilik.

Come potete vedere in cima alla notizia, l'ultimo gameplay trailer di SoulCalibur VI ci mostra diversi lottatori in azione, a partire da Grøh che si presenta a tutti gli effetti come un nuovo personaggio pronto a fare il suo debutto nella saga. Nel resto del filmato, invece, possiamo vedere il ritorno di combattenti come Nightmare, Kilik e Xianghua, guerrieri che hanno fatto la loro prima apparizione già nel capitolo originale di SoulCalibur.

Ricordiamo che SoulCalibur VI sarà disponibile nel corso del 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One (stando alle parole del producer, inoltre, il gioco potrebbe arrivare in futuro anche su Nintendo Switch).