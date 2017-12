SoulCalibur VI: un video gameplay suggerisce la presenza di 20 lottatori e 12 stage

Nelle scorse ore, il canale YouTubeha pubblicato un nuovo video gameplay di oltre dieci minuti di, nuovo titolo della famosa saga diannunciato con un trailer ai

Il filmato catturato in direct-feed (che potete ammirare in cima a questa notizia) mostra un combattimento tra Mitsurugi e Sophita. Nulla di nuovo, dal momento che i due celebri lottatori sono stati visti in azione già nei giorni scorsi in altro materiale video, ma in questo caso vengono mostrati anche i menu di selezione: è quindi possibile notare la presenza di 20 slot per i personaggi e 12 per gli stage. L'interfaccia utente potrebbe non essere quella definitiva, ma in questo modo è già possibile farsi un'idea del quantitativo di contenuti che potrebbero essere presenti nel titolo completo al lancio. Cosa ne pensate? Vi riterreste soddisfatti in tal caso?

Vi ricordiamo che SoulCalibur VI sarà pubblicato nel corso del 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam). Bandai Namco Entertainment ha dichiarato che lo sviluppo del gioco è già completo al 70% e che il prodotto finale ospiterà personaggi guest. Quest'oggi sono anche stati pubblicati alcuni screenshot con protagonisti Mitsurugi e Sophita.