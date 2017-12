SoulCalibur VI: il producer Motohiro Okubo ci presenta Sophitia

ha pubblicato un filmato dedicato ain cui il producer Motohiro Okubo ci presenta, parlandoci del suo stile di combattimento e dello sviluppo del personaggio.

Come molti sapranno Sophitia è una lottatrice storica della serie, è originaria di Atene, combatte utilizzando scudo e spada e presenta uno stile di combattimento convenzionale, padroneggiabile da ogni tipo di giocatore, anche dai meno esperti. Lei e Mitsurugi sono stati i primi personaggi creati in SoulCalibur VI, e sono stati dunque usati come base di partenza e punto di riferimento nello sviluppo degli altri lottatori. Okubo conferma, infine, che Sophitia è più giovane in questo sesto capitolo che in SoulCalibur IV.

SoulCalibur VI farà il suo debutto nel corso del 2018 su PC, Playstation 4 e Xbox One. Il gioco potrebbe arrivare in un secondo momento anche su Switch, tuttavia la decisione definitiva dipenderà dalle prestazioni dell'Unreal Engine sulla console di Nintendo. Segnaliamo, infine, che un recente video gameplay del gioco suggerisce la presenza di 20 slot per i personaggi e 12 per gli stage. Recentemente il nostro Alessandro Bruni ha avuto modo di provare con mano il nuovo picchiaduro di Bandai Namco, potete leggere le sue impressioni nell'anteprima che trovate presso questo indirizzo.