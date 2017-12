SoulCalibur VI: il Producer non esclude una versione Nintendo Switch

Parlando ai microfoni di Metro , il producer diMotohiro Okubo ha dichiarato che il gioco potrebbe arrivare in un secondo momento anche su. Molto dipenderà dalla possibilità di riadattare l'Unreal Engine sulla console Nintendo.

"Lo sviluppo di SoulCalibur VI è iniziato più di tre anni fa. Ai tempi non si sapeva nulla di Switch. Quindi no, al momento non stiamo lavorando sulla console Nintendo. Personalmente, però, sono molto interessato alla piattaforma. Se l'Unreal Engine riuscisse a funzionare bene su Switch, allora in futuro potrebbe esserci la possibilità di vedere SoulCalibur VI anche su questa console." afferma Motohiro Okubo.

Nell'attesa che il titolo venga pubblicato nel corso del 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC, vi lasciamo con la nostra Video Anteprima di SoulCalibur VI.