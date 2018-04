SoulCalibur VI: Siegfried si aggiunge al roster, trailer e immagini

Nella giornata di oggi, Bandai Namco Entertainment ha annunciato l'arrivo di un nuovo lottatore all'interno del roster di SoulCalibur VI, prossimo episodio della celebre serie picchiaduro annunciato dal publisher in occasione dei Game Awards 2017.

La new entry risponde al nome di Siegfried Schtauffen, già noto ai fan della saga, essendo comparso in diversi capitoli di essa. Come potete notare dal trailer di presentazione e dalla galleria di immagini inedite che vi abbiamo riportato rispettivamente in cima e in calce all'articolo, Siegfried attacca il suo avversario tramite l'utilizzo di una possente zweihänder, uno spadone in grado di infliggere colpi devastanti, che siano essi affondi improvvisi o spazzate orizzontali e verticali.

Bandai Namco presenta Siegfried come un personaggio tormentato, ritrovatosi in un luogo a lui sconosciuto ed in cerca di redenzione per aver commesso patricidio ed essere stato al servizio della "spada maledetta".

Lasciandovi alla visione del filmato e degli screenshot, vi ricordiamo che SoulCalibur VI sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Tra i lottatori confermati all'interno del picchiaduro di Bandai Namco ci sarà anche Geralt di Rivia, iconico protagonista della trilogia di The Witcher, curata da CD Projekt RED. A questo indirizzo potete trovare un filmato dedicato proprio allo strigo, che tra le altre cose presenzierà persino sulla copertina di SoulCalibur VI. Per ulteriori dettagli sul gioco, vi consigliamo di consultare la nostra anteprima.