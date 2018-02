SoulCalibur VI torna a mostrarsi in oltre 25 minuti di gameplay

DualShockers ha pubblicato una serie di nuovi video gameplay tratti da SoulCalibur VI , permettendoci di vedere in azione i personaggi di Mitsurugi, Sophitia, Grøh, Nightmare, Xianghua e Kilik nel corso di alcuni duelli.

Dopo gli ultimi screenshot dedicati ai personaggi confermati nel roster di SoulCalibur VI, nei filmati che vi abbiamo proposto possiamo assistere a una serie di duelli come Mitsurugi vs Sophitia, Grøh vs Nightmare, Xianghua vs Sophitia, Grøh vs Kilik e Grøh vs Mitsurugi. Quale tra questi lottatori si avvicina maggiormente al vostro stile di gioco?

Ricordiamo che SoulCalibur VI è atteso nel corso del 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Per tutte le altre novità, invece, vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.