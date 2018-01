SoulCalibur VI torna a mostrarsi con oltre 60 minuti di gameplay

Dopo i 17 minuti di gameplay che vi abbiamo riportato nella giornata di ieri,torna a mostrarsi in azione con nuove sequenze di gioco dedicate ai vari lottatori del roster. Con l'occasione possiamo dare uno sguardo ravvicinato al sistema di combattimento.

In cima e in calce alla notizia potete gustarvi una serie di nuovi video gameplay dedicati a SoulCalibur VI, con la possibilità di vedere in azione i vari personaggi del roster come Sophitia, Mitsurugi, Nightmare, Kilik, Xianghua e il nuovo arrivato Groh. Nell'ultimo filmato a fondo pagina, invece, possiamo dare un'occhiata alle devastanti super mosse che saranno messe a disposizione dei giocatori.

Ricordiamo che SoulCalibur VI è atteso nel corso del 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per tenervi aggiornati con tutte le novità di rilievo, non dimenticatevi di consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.