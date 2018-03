SoulCalibur6: Geralt di The Witcher sarà presente sulla copertina del gioco

Dopo l'annuncio ufficiale sulla presenza di Geralt di Rivia nel roster di, nelle ultime ore è stato confermato che il protagonista disarà visibile in bella mostra anche sulla copertina del gioco.

Come potete vedere nelle immagini riportate in calce alla notizia, la copertina ufficiale di SoulCalibur 6 mostra due personaggi del roster in primo piano: uno di questi è Mitsurugi, uno dei lottatori più iconici del picchiaduro Bandai Namco, mentre l'altro è proprio Geralt di Rivia, il celebre protagonista di The Witcher.

Come spiegato dal publisher, i giocatori che lotteranno nei panni di Geralt potranno sfruttare lo speciale stile di combattimento dello strigo, una combinazione di gioco di spada, pozioni che potenziano le abilità e poteri magici. Doug Cockle, il doppiatore inglese di Geralt di Rivia, tornerà per l'occasione anche in SoulCalibur 6, così da garantire la massima fedeltà con il personaggio originale. Per quanto riguarda le arene, inoltre, sarà possibile combattere a Kaer Morhen, sede della Scuola del Lupo (con l'iconico brano "Hunt or be Hunted" tratto dalla colonna sonora di The Witcher 3 Wild Hunt ad accompagnare gli scontri).

Ricordiamo che SoulCalibur 6 sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC nel corso del 2018.