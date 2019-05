SoulCalibur 6: il quinto DLC con il Character Creation Set B esce il 16 maggio

Bandai Namco Entertainment è lieta di annunciare che il DLC5 di SoulCalibur 6 - il Character Creation Set B - sarà disponibile come parte del Season Pass o acquistabile separatamente a partire da giovedì 16 maggio.

Questo nuovo DLC includerà oltre 150 nuovi oggetti per la personalizzazione e 97 brani musicali di sottofondo in arrivo dai titoli precedenti del franchise. Nelle immagini presenti nella galleria in calce a questa notizia potete avere un assaggio dei nuovi contenuti. Il prezzo di vendita non è stato svelato, ma presumibilmente sarà in linea con quello del Character Creation Set A, proposto a 5,99 euro.

SoulCalibur 6, ricordiamo, è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC. Da quando è stato pubblicato lo scorso 19 ottobre, il picchiaduro di Bandai Namco ha accolto nel suo roster ben tre lottatrici aggiuntive a pagamento, ovvero Tira, 2B di Nier Automata ed Amy. Se ne volte sapere di più sul gioco, vi consigliamo di leggere la recensione di SoulCalibur 6 a cura del nostro Francesco Fossetti,