Souldiers: il metroidvania 16bit si lancia in video su PC, PlayStation, Switch e Xbox

Mancano ormai pochi giorni al lancio di Souldiers, e così i ragazzi di Retro Forge ci ricordano l'imminente uscita del loro ambizioso metroidvania con un video che ci aiuta a familiarizzare con il sistema di combattimento, i personaggi e i contenuti di questa avventura che sembra provenire dall'era del Super Nintendo.

La nuova esperienza action adventure edita da Dear Villagers ci porterà a Terragaya, una landa mistica ai confini dell'oltretomba popolata da creature ed eroi desiderosi di "passare oltre" e guadagnare la vita eterna.

La missione affidata ai giocatori sarà perciò quella di trovare il guardiano di Terragaya e fargli presente che il nostro alter-ego non è affatto morto e, per questo, desidera ritornare nel mondo dei vivi e ricongiungersi con i suoi cari. L'impresa, come possiamo facilmente intuire, non sarà delle più semplici, prova ne siano i numerosi combattimenti e gli intricati puzzle mostrati nel trailer di lancio.

L'avventura tra i disincarnati di Terragaya che attende gli eroi di Souldiers partirà ufficialmente il 2 giugno, con la commercializzazione di questo intrigante metroidvania su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Date un'occhiata al video e alle immagini che trovate in cima e in calce alla notizia e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo progetto.