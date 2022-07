Soulframe, annunciato il nuovo gioco degli autori di Warframe: è un action MMORPG gratis

I ragazzi di Digital Extremes hanno approfittato della risonanza mediatica del TennoCon 2022, evento solitamente dedicato solo a Warframe, per annunciare il loro nuovo progetto: Soulframe.

Il team di sviluppo canadese ha presentato Soulframe come un'ip completamente nuova, senza approfondire eventuali legami con Warframe (l'assonanza dei nomi sembra suggerire una qualche sorta di collegamento tra i due giochi). Si tratta di un'avventura open world fortemente influenzata da tematiche come la natura e l'esplorazione, che sarà distribuita in formato free-to-play offrendo ai propri giocatori un ibrido tra azione e meccaniche da MMORPG.

"Con il suo worldbuilding e i suoi elementi tematici, intendiamo volgere lo sguardo alla nostra infanzia e trarre ispirazione dagli elaborati mondi fantasy di cui ci siamo innamorati crescendo", ha dichiarato il Creative Director di Soulframe Geoff Crookes. "Il nostro team è affascinato dall'idea di uno scontro tra natura e umanità, dunque esploreremo questi temi dal nostro punto di vista giocando con le idee di ristorazione ed esplorazione".

Soulframe si trova attualmente nelle fasi iniziali dello sviluppo, dunque Digital Extremes ha preferito non svelare la data di lancio e le piattaforme di destinazione. Ha tuttavia promesso che "il percorso verso il lancio sarà familiare a tutti i fan dello studio: trasparente, collaborativo e iterativo". Nel frattempo, potete godervi il trailer cinematografico allegato in apertura di notizia, che mette in risalto l'estetica e il tono della produzione, e recarvi sul sito ufficiale di Soulframe, dove ad attendervi troverete un rompicapo interattivo.