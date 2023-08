Soulframe: Elden Ring e Ghost of Tsushima tra le fonti d'ispirazione del gioco gratis

Sul palco del TennoCon 2023 è stato mostrato per la prima volta in azione il gameplay di Soulframe, nuovo progetto del team che ha dato i natali a Warframe che punta a replicare il successo del free to play sfruttando un’ambientazione completamente diversa.

Nel corso dell’evento che si è tenuto a London, in Ontario (Canada), alcune testate internazionali hanno avuto il piacere di scambiare quattro chiacchiere con il piccolo team che si sta occupando dello sviluppo di Soulframe e di scoprire numerosi dettagli, incluse le fonti d’ispirazione.

Innanzitutto, gli sviluppatori hanno chiarito che il termine presente nel titolo non ha nulla a che vedere con i soulslike e che è invece un riferimento alle anime degli antenati che avranno un qualche ruolo nell’intreccio narrativo. Ciononostante, le produzioni FromSoftware hanno avuto una qualche influenza sul gioco, visto che il combat system propone alcune meccaniche che sono presenti anche nei titoli dell’azienda giapponese: vediamo infatti che il ritmo dei combattimenti è più lento rispetto ai classici action e tutto ruota intorno all’alternanza di attacchi/incantesimi e parate perfette. Sembrerebbe però che il sistema di combattimento si rifaccia a Ghost of Tsushima, anche per via della vicinanza della telecamera alle spalle del protagonista.

A parte questo, però, il gioco non ha altri elementi pescati dai soulslike, sebbene gli sviluppatori di Digital Extremes abbiano detto che tra le principali fonti d’ispirazione del gioco vi siano alcune pellicole animate dello Studio Ghibli ed Elden Ring, che è arrivato sul mercato in contemporanea con l’inizio dei lavori sul progetto. Al primo si ispira l’atmosfera ‘cozy’, dal momento che il tipo di fantasy scelto per il gioco non è quello oscuro e fatto di violenza che siamo abituati a vedere in molti altri prodotti, ma uno più colorato e rilassante, pieno di animali e verde. Ad Elden Ring dovrebbe invece essere ispirata la costruzione del mondo di gioco, anche se in questo caso non si è visto molto dell’open world di Soulframe e solo il tempo potrà dirci quanto effettivamente del gioco FromSoftware troveremo nel free to play.

In attesa di poter vedere il gioco di nuovo in movimento, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il riassunto del TennoCon 2023, con ulteriori informazioni su Soulframe e Warframe, protagonista dell’evento con la versione mobile e l’annuncio del tanto atteso cross-save.