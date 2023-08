Soulframe: il gameplay del nuovo free-to-play degli autori di Warframe non ha più segreti

A poco più di un anno dall'annuncio avvenuto al TennoCon 2022, Digital Extremes ha riportato Soulframe sotto la luce dei riflettori mostrandolo in un nuovo trailer e un lungo video di gameplay.

Durante il TennoCon 2023, la compagnia di sviluppo canadese ha dapprima presentato Soulframe Preludes, un gameplay trailer di poco più di un minuto confezionato per presentare l'ambientazione, i toni e l'impostazione ludica della produzione, per poi fare sul serio con una sessione di gameplay lunga più di trenta minuti.

La mano di Digital Extremis è tangibile anche agli occhi dei meno attenti, ma Soulframe si discosta con decisione dall'attuale prodotto di punta, Warframe. Questa nuova IP free-to-play open world aderisce infatti ai canoni del fantasy medievale, focalizzandosi su tematiche come la natura e la restaurazione ella stessa, e puntando su un sistema di combattimento corpo a corpo a base di armi bianche e incantesimi. Le contaminazioni RPG sono inoltre numerose e rilevanti, essendo presenti un approfondito sistema di statistiche e dialoghi a scelta multipla.

Il nostro Giovanni Panzano ha parlato in maniera ancor più approfondita di Soulframe nel suo resoconto del TennoCon 2023, nel corso del quale sono state presentate anche molte novità relative a Waframe, come la nuova espansione Whispers in the Walls, il Cross-Save e l'arrivo su dispositivi mobili. Purtroppo, anche il TennoCon 2023 è passato senza rivelazioni in merito alla data di lancio di Soulframe.