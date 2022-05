Soulframe, nuovo gioco dagli autori di Warframe: spunta il marchio registrato

I vertici di casa Digital Extremes hanno promesso grandi novità in arrivo per la serie Warframe in occasione dell'appuntamento con l'edizione 2022 del Tennocon, calendarizzata per il prossimo luglio.

Il team di sviluppo, tuttavia, potrebbe avere in serbo anche ulteriori soprese per il suo pubblico. Il sospetto è generato da un avvistamento realizzato sul portale EUIPO (European Union Intellectual Property Organization - Organizzazione per la Proprietà Intellettuale dell'Unione Europea). Nel database dell'ente europeo ha infatti fatto la sua comparsa un interessante nuovo marchio, registrato proprio dagli sviluppatori di Digital Extremes.

La data della registrazione risale alla giornata di martedì 17 maggio 2022, con la nuova proprietà intellettuale identificata con il titolo di Soulframe. La vicinanza del marchio a quello di Warframe potrebbe far ipotizzare l'imminente annuncio di un sequel o di uno spin-off dedicato all'immaginario dell'Action RPG distribuito come free to play. Dopo la pubblicazione del DLC Warframe: Angeli della Zariman, dunque, è possibile che il team di Digital Extremes possa avere in programma un ampliamento più ambizioso dell'universo a marchio Warframe.



Al momento, ovviamente, non è possibile saperne di più, ma, come già accennato, maggiori delucidazioni in merito potrebbero giungere in occasione dell'appuntamento con il Tennocon 2022, in programma per il prossimo 16 luglio 2022.