Soulframe, nuove immagini: Airship Syndicate collaberà con Digital Extremes allo sviluppo

A stretto giro di posta dall'annuncio dell'MMORPG gratis Soulframe, Digital Extremes ha provveduto all'apertura del sito ufficiale. Il portale, pur essendo in pieno allestimento, offre già degli importanti chiarimenti sugli sviluppatori e sui temi trattati da questa nuova esperienza action ruolistica a mondo aperto.

Il sito, rigorosamente multilingua, invita tutti gli aspiranti Messaggeri del Cielo degli Ode a risolvere un piccolo rompicapo per poter accedere a delle suggestive immagini ad altissima risoluzione che riprendono le ambientazioni e i momenti più rappresentativi del Reveal Trailer di Soulframe.

A ciascuna immagine vengono associate anche delle stringhe di "testo misterioso" che, una volta decodificate, rivelano una poesia che descrive il viaggio da compiere e i pericoli da affrontare in questa dimensione fantasy.

L'altra grande novità riguarda la partecipazione al progetto di Airship Syndicate: la software house texana fondata da Joe Madureira (il creatore della serie di Darksiders) collaborerà con Digital Extremes alla realizzazione di questa nuova esperienza MMORPG open world legata (indirettamente) all'IP di Warframe.

Nel consueto giro di interviste e dichiarazioni post-reveal condivise dagli sviluppatori viene inoltre ribadita la volontà degli autori dello spin-off fantasy di Warframe di mostrare al pubblico le prime scene di gameplay nel corso del 2023 (non sappiamo se solo su PC o anche su console). Quanto all'esperienza di gioco, in base alle informazioni snocciolate da Digital Extremes ed Airship Syndicate sappiamo che in Soulframe potremo esplorare un immenso open world pieno di attività da svolgere e di nemici da fronteggiare alternando in combattimento armi bianche (come la spada ammirata nel video di annuncio) a incantesimi di varia natura in sfide dall'approccio squisitamente action.