Soulframe: primo video gameplay per l'action RPG gratis dagli autori di Warframe

Nel corso della diretta dedicata ai festeggiamenti per il decimo anniversario di Warframe, Digital Extremes ha finalmente mostrato in azione il misterioso Soulframe, il prossimo free to play della software house.

Sebbene il materiale mostrato non sia rappresentativo di ciò che vedremo nella versione finale del gioco, questo prototipo del combat system ci permette di intuire quello che potremo giocare all'uscita del titolo. Nel video gameplay possiamo vedere un cavaliere dalla folta chioma che si aggira per una foresta fino ad incontrare un primo avversario, un altro guerriero corazzato che impugna una spada ricurva: è qui che il protagonista aggancia il bersaglio e lo affronta in un duello fatto di schivate e attacchi rapidi, i quali vengono alternati ad incantesimi in grado di infliggere danno ad area e spezzare le difese del nemico.



Osservando il video, sembrerebbe che tutta la componente legata alla difesa si basi interamente sulle agili schivate del protagonista, che può alzare la spada per difendersi ma non pare in grado di eseguire parry o altre tecniche di questo tipo.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che al momento non si conoscono le piattaforme di riferimento e gli sviluppatori non hanno fornito nemmeno una generica finestra di lancio. In attesa di saperne di più, sulle nostre pagine potete trovare alcune immagini di Soulframe.