Soulframe: primo video gameplay per il soulslike gratis dagli autori di Warframe

Nel corso della diretta dedicata ai festeggiamenti per il decimo anniversario di Warframe, Digital Extremes ha finalmente mostrato in azione il misterioso Soulframe, il prossimo free to play della software house.

Sebbene il materiale mostrato non sia rappresentativo di ciò che vedremo nella versione finale del gioco, è impossibile non notare che il nuovo progetto dei creatori di Warframe sarà ispirato alle produzioni FromSoftware. Se già il titolo poteva suggerire che la direzione fosse quella dei soulslike, la breve sequenza di gameplay non fa che confermarlo in via ufficiale. Nel video gameplay possiamo vedere un cavaliere dalla folta chioma che si aggira per una foresta fino ad incontrare un primo avversario, un altro guerriero corazzato che impugna una spada ricurva: è qui che il protagonista aggancia il bersaglio e lo affronta in un duello che richiama Dark Souls sia nell'interfaccia che nello stile di combattimento.

Almeno nel filmato mostrato, sembrerebbe che non vi sia la possibilità di utilizzare uno scudo e per difendersi occorre sfruttare principalmente le agili schivate. Per quello che riguarda invece le capacità offensive del cavaliere, possiamo notare che oltre alle abilità nell'uso della spada è perfettamente in grado di usare alcuni incantesimi con cui spezzare le difese nemiche e tenere a bada piccoli gruppi di avversari. Non pare invece esserci alcuna meccanica simile al parry, ma è troppo presto per parlare di assenze ed è probabile che questo primo prototipo sia incentrato sull'attacco.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che al momento non si conoscono le piattaforme di riferimento e gli sviluppatori non hanno fornito nemmeno una generica finestra di lancio. In attesa di saperne di più, sulle nostre pagine potete trovare alcune immagini di Soulframe.