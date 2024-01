Soulmask: svelato in video l'ambizioso survival Sandbox sulle civiltà precolombiane

Similarmente a quanto propostoci dagli autori del survival horror sulla mitologia azteca Death Relives, anche Qooland Games e CampFire Studio guardano all'immaginario delle civiltà precolombiane per dare forma a Soulmask, un sandbox a mondo aperto votato alla sopravvivenza.

Il titolo ci sprona a esplorare un mondo selvaggio e pieno di insidie per seguire le orme di un giovane guerriero che, dopo essere stato 'benedetto' da una maschera misteriosa, deve intraprendere un lungo viaggio per soddisfare l'inesauribile ambizione del manufatto e conquistare il trono di uno dei regni di questa reinterpretazione fittizia delle civiltà precolombiane del Centro America.

Nel corso dell'avventura dovremo esplorare una mappa di enormi dimensioni, costruire insediamenti, reclutare membri per la nostra tribù e combattere tutti i clan che oseranno ostacolare i nostri piani di conquista.

L'esperienza di gioco promessaci dal team CampFire potrà essere fruita sia da soli che in lobby multiplayer composte da massimo 70 giocatori, con la possibilità ulteriore di fare da host per server privati o entrare a far parte di lobby gestite direttamente dalla community. I server privati vanteranno numerosi parametri per customizzare ogni aspetto della partita, dalla ferocia degli animali e dei nemici guidati dalla CPU agli aspetti legati al crafting, alla costruzione delle strutture e alla progressione delle abilità.

Il lancio di Soulmask è previsto più avanti nel 2024 su PC: la demo del nuovo sandbox a tinte survival di CampFire e Qooland Games sarà disponibile da lunedì 5 febbraio in coincidenza della prossima edizione dello Steam Next Fest.